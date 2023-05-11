https://news.day.az/politics/1563493.html Шавкат Мирзиёев направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву в связи со 100-летием со дня рождения Гейдара Алиева
Шавкат Мирзиёев направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву в связи со 100-летием со дня рождения Гейдара Алиева
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо в связи со 100-летием со дня рождения Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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