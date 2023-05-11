Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву в связи со 100-летием со дня рождения Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите сердечные поздравления со 100-летием со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Мне знакомы его слова, произнесенные четверть века назад: "Азербайджан - мое сердце. Азербайджан мое дыхание. Азербайджан - моя жизнь". Убежден, такого патриота, смыслом жизни которого являлось служение стране, будут помнить всегда.

Я имел возможность лично знать уважаемого Гейдара Алиевича - уникального человека, великого политика, основателя современного Азербайджанского государства. С удовольствием учился у него политической мудрости, выдержке, подлинно стратегическому мышлению.

В Беларуси отдают дань памяти Вашему отцу, стоявшему у истоков формирования равноправного и взаимовыгодного сотрудничества Минска и Баку. Символично, что в 2023 году, объявленном в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева", мы достойно отмечаем 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между нашими странами.

Искренне желаю Вам, как верному продолжателю дела отца, и Вашим близким здоровья, счастья и благополучия, а дружественному азербайджанскому народу - мира и процветания", - говорится в письме президента Беларуси.