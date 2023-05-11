Армения давно готовилась к провокации

Армения давно готовилась к очередной провокации против Азербайджана. Армянская сторона стягивала к границе живую силу, военную технику и боеприпасы.

Об этом, как передает Day.Az, сказал в четверг Trend военный эксперт Тельман Гасымов.

Он отметил, что очередная провокация, которую Армения совершила перед встречей в Брюсселе, направлена на то, чтобы загнать мирные переговоры в тупик.

Гасымов добавил, что в ответ на свою провокацию армянская сторона получила адекватный ответ. Она сообщает о раненых, но не раскрывает число потерь.

"Произошедшее еще раз продемонстрировало, что армянская сторона заранее готовила эту провокацию. Естественно, у них ничего не получится. Как военная мощь, так и дипломатические успехи Азербайджана дают основание говорить о том, что эти шаги, предпринятые Арменией, тщетны", - сказал Гасымов.

Он добавил, что тот факт, что Никол Пашинян, "мечущийся" между Западом и Россией до брюссельской встречи, не смог прийти к решению и создал риски эскалации на границе, показывает, что премьер-министр Армении все еще пытается выиграть время.

"Пашинян обостряет ситуацию, чтобы переговоры не состоялись, до тех пор, пока Армения не сможет найти себе покровителя, поддержку", - сказал он.