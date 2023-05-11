ВВС превратился в рупор антиазербайджанской пропаганды

Автор: Мехти Ахмедзаде

10 мая в Азербайджане отметили 100-летие со дня рождения Общенационального, великого лидера Гейдара Алиева, который, придя к власти в стране, сумел своей мудрой и дальновидной политикой вывести ее из глубокого кризиса.

Гейдар Алиев во все времена преданно служил родному народу и его исключительные заслуги перед страной навеки останутся в нашей памяти. В период Советского Азербайджана - в 1969-82 годах он вывел Азербайджан с самых последних на самые передовые позиции. Именно в те годы сформировался промышленный и экономический потенциал независимого Азербайджана. Кадры, подготовленные именно в те годы, и сегодня работают в независимом Азербайджане, обеспечивая наше общее развитие.

Как отметил Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу от 10 мая из города Шуша, сила, мудрость Гейдара Алиева, в целом фактор Гейдара Алиева оберегали Азербайджан словно зонт.

Глава государства напомнил, что даже оставаясь вне политической деятельности, великий лидер всегда жил интересами Азербайджана, его сердце билось в унисон с Азербайджаном.

"Стабильность является главным условием для развития и безопасности. Сегодня во многих странах мира стабильность нарушена, происходят войны, конфликты, столкновения, что отбрасывает эти государства назад. Поэтому каждый на примере Азербайджана наглядно увидел, что там, где есть стабильность, есть и спокойствие, есть и развитие. А для стабильности нужен сильный лидер. Избрав в лице Гейдара Алиева сильного Лидера, азербайджанский народ доверил ему свою судьбу и не ошибся. Азербайджанский народ - мудрый народ, много раз в самые сложные моменты, самые трудные времена он принимал единственно правильное мудрое решение", - сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев.

Действительно, такой стабильности, развития и безопасности, которыми сегодня гордятся азербайджанцы, почти нет нигде в мире. Несмотря на большое количество недоброжелателей, которые все ищут момента, чтобы как-то очернить нашу страну, внести в нее хаос, Азербайджан, благодаря мощному фундаменту государственности, который был заложен Гейдаром Алиевым, гордо и c поднятой головой продолжает идти вперед к светлому будущему.

Эти самые недоброжелатели, будь то внешние или внутренние, проводили против Гейдара Алиева кампанию лжи и клеветы. До сих пор, несмотря на свои многочисленные провалы, они не думают отказываться от своих грязных деяний. Среди них часто появляется Би-би-си, которая всегда проводила безобразную информационную политику в отношении Азербайджана, распространяя клевету о нашей стране.

Вчера, в юбилейную дату, этим агентством был опубликован материал, посвященный Гейдару Алиеву, где предвзято были представлены лишь мнения и воспоминания сомнительных личностей, очерняющие великую личность общенационального лидера. При этом, репортаж игнорировал большинство фактов о его жизни и деятельности, которые бесусловно стали фундаментом построения сильного Азербайджанского государства.

Чего пытаются добиться подобным освещением 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева непонятно, но ясно, что работают они по заказу, а "высокие стандарты Би-би-си", о которых так часто мы слышали, в реальности не имеют под собой никакого основания. Это клише, хорошо распиаренный миф. И таких примеров лже-журналистской конторы множество.

В частности, во время Второй Карабахской войны, журналюги Би-би-си пали так низко, что подпитывали армянские фейки о "наемных сирийцах", якобы воевавших на стороне Азербайджана. С тех пор прошло 3 года, но до сих пор никто так и не сумел предоставить никаких доказательств. Наоборот, были факты и свидетельства о переброски Арменией на территорию Азербайджана ливанских и других наемников. Но Би-би-си, как и другие продажные СМИ, закрывали на это глаза. Им важнее было отработать заказ, целью которого было укрепление необоснованных позиций и заявлений армян во время войны. И это далеко не единственный случай информационного саботажа, проводимого этой сетью.

После итогов 44-дневной войны в Би-би-си не успокоились и продолжали клепать проармянскую пропаганду, в частности, о некой "церкви" в Джебраиле, которую якобы "разрушили азербайджанцы". И это при том, что в Джебраиле армяне никогда не жили. Это был прикрытый военный объект. Во время его строительства азербайджанская сторона обращалась к сопредседателям ныне мертвой Минской группы ОБСЕ, чтобы они на месте рассмотрели и расследовали данный вопрос. Мониторинг был проведен и подтвердилось, что факт строительства незаконный. К тому же было указано, что это не церковь, а строение для военнослужащих, желающих помолиться. То есть данное строение, которое армяне и телеканал Би-би-си представляли как "церковь", на самом деле таковым не являлось.

Позже, когда началась мирная акция протеста представителей общественности азербайджана на Лачинской дороге, Би-би-си выставила на своем сайте текст под названием "Азербайджанские "активисты" блокируют дорогу из Карабаха в Армению. Одновременно в Карабахе пропал газ".

Вновь, одного названия статьи было достаточно, чтобы понять, насколько этот материал не может соответствовать стандартам профессиональной и ответственной журналистики. Взяв в кавычки слово активист, журналюги банально солгали, ибо, активистами являются представители каких-либо общественных, неправительственных организаций, участвующих в общественном движении.

Идем дальше. В 2015-м контора вовсе попыталась пойти напролом, опубликовав материал под названием "Нагорный Карабах: "замороженный" конфликт Армении и Азербайджана". На этом, пожалуй, вся объективность репортажа и закончилась. В репортаже рассказывалось о жизни на оккупированных территориях Азербайджана на примере одной армянской семьи. Тенденциозно все было показано однобоко, с армянской позиции. Автор материала ходил по улицам, общался с людьми, рассказывал историю конфликта, выступая исключительно с армянских позиций. Журналистка даже не попыталась обратиться к азербайджанской стороне, чтобы как-то сбалансировать свой репортаж, представить позиции обеих сторон. Упор делался на оправдание сепаратистских устремлений местных армян. Кроме того, Азербайджан был выставлен чуть ли не в роли агрессора. И в целом тогдашний конфликт представлялся (невзирая на название репортажа) результатом не агрессии Армении, а желания армянского населения Карабаха "самоопределиться". Таким образом, можно констатировать, что ВВС своим материалом фактически поддерживал сепаратизм.

Ныне не остается сомнений, что и в Би-би-си есть недоброжелатели нашей страны, которые во всю пытаются протолкнуть свою повестку дня, желая очернить Азербайджан любыми путями. Заглянув лишь в раздел "Нагорный Карабах" можно увидеть очень много глупостей, лжи и гадости. А это, конечно же, пример открытого неуважения к суверенитету, территориальной целостности нашей страны, к подвигу шехидов, которые отдали свою жизнь за победу Азербайджана в 44-дневной войне.

Естественно, что возникает резонный вопрос - насколько правильно дальнейшее функционирование этого СМИ в Азербайджане? Тем более, учитывая последний репортаж. Как минимум, следует поставить вопрос о недопустимости такой деятельности или закрыть сайт вовсе, как "Радио Свободa", ведь все легко опровергается и легло пятном на репутацию известного в мире, некогда солидного СМИ. А пока в Би-би-си в очередной раз наступили на грабли, которые ударили им же по лицу, уже не имеющим ничего общего с "высокими стандартами журналистики".