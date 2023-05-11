Вопрос об очередной провокации Армении поднят на заседании Постоянного совета ОБСЕ

На заседании Постоянного совета ОБСЕ поднят вопрос о последней провокации Армении против Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации постоянного представителя Азербайджана при ОБСЕ Ровшана Садыгбейли в Twitter.

Напомним, что вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию. В результате погиб военнослужащий азербайджанской армии Новрузализаде Орхан Эльхан оглу, тяжело ранен военнослужащий азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу.