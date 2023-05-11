«День высокопоставленного наблюдателя» в рамках учений «Анатолийский орёл-2023»

11 мая в рамках проходящих в городе Конья Турецкой Республики международных лётно-тактических учений "Анатолийский орёл-2023" состоялся "День высокопоставленного наблюдателя", передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Военно-Воздушными Силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров, находящиеся с визитом в братской стране по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара, прибыли в город Конья для участия в "Дне высокопоставленного наблюдателя".

На территории проведения учений состоялась торжественная церемония встречи азербайджанской делегации с участием почетного караула, было сделано фото на память.

Затем состоялось открытие тренировочного центра "Анатолийский орёл".

Генерал-полковник З.Гасанов и другие гости встретились в ходе выставки с представителями компаний "ASELSAN" и "Tubitak", и ознакомились с представленными образцами современного вооружения и оборудования.

В брифинговом зале гостям был представлен видеоролик из кадров, сделанных в ходе лётно-тактических учений "Анатолийский орёл - 2023".

Высокопоставленным гостям был представлен брифинг о ходе совместных учений и выполненных задачах.

После брифинга состоялись выступления министров обороны Азербайджана и Турции.

Поприветствовав участвующий в учениях личный состав, генерал-полковник З.Гасанов пожелал упокоения душ военнослужащих, ставших шехидами, и жертв разрушительного землетрясения.

Министр обороны отметил, что азербайджано-турецкое сотрудничество успешно продолжается под руководством глав двух государств.

Было отмечено, что азербайджано-турецкие отношения основаны на стратегическом партнерстве, и как составная часть этого последовательно проводятся мероприятия в области армейского строительства.

Генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что лётно-тактические учения "Анатолийский орёл-2023", проводимые в турецком городе Конья, и учения "Гейдар Алиев - 2023", проведенные в Карсе, служат дальнейшему повышению знаний и навыков военнослужащих.

В ходе своего выступления министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что высоко ценит проводимые совместные учения. Заявив о важности развития военного сотрудничества, Х.Акар особо подчеркнул, что эти учения представляют особую важность с точки зрения обретения опыта военнослужащими.

Было особо отмечено, что двустороннее военное сотрудничество направлено на обеспечение безопасности наших народов и стран, а также стабильности в регионе.

Министры обеих стран высоко оценили проявленные участниками учений высокий профессионализм и мастерство, а также успешное выполнение поставленных задач, и пожелали участникам еще больших успехов в военной службе.

В рамках визита также состоялась встреча генерал-лейтенанта Р.Таирова с его турецким коллегой генералом армии Атиллой Гюланом. На встрече была отмечена значимость опыта, обретенного нашими военными в ходе совместных учений. Была выражена уверенность в том, что сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться и укрепляться.

Гости, принимавшие участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя", понаблюдали за практической частью учений, в ходе которой были выполнены показательные полеты военных самолетов типа "F-5", входящих в авиагруппу "Соло тюрк" ВВС Турции.

В завершение мероприятия был продемонстрирован испытательный запуск новой ракеты, установленной на модернизированном штурмовике "Су-25". В ходе запуска намеченная цель была уничтожена с высокой точностью с расстояния 25 километров.

Эффективность новых ракет была высоко оценена.

В заключение было сделано фото на память.