https://news.day.az/politics/1563609.html США активно включены в поиск мира между Азербайджаном и Арменией
США активно включены в поиск мира между Азербайджаном и Арменией
Государственный департамент США продолжит активно заниматься вопросом мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.
"Мы считаем, что есть ясный путь вперед. Конечно, нам было приятно принимать официальных лиц этих двух стран в начале мая," - сказал он.
Ведант Патель верит, что эти переговоры были эффективными и являются основой для продолжения переговоров, которые состоятся в Брюсселе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре