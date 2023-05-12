Последние данные по ситуации на азербайджано-армянской условной границе

В ночь с 11 на 12 мая в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района азербайджано-армянской условной границы установилось относительное спокойствие.

Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, за прошедшие сутки вооруженными силами Армении наши позиции, расположенные на других направлениях, обстреливались в общей сложности 17 раз.

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