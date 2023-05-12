https://news.day.az/politics/1563644.html Азербайджанские военные приняли участие в международных учениях "Kurtaran - 2023"
Азербайджанские военные приняли участие в международных учениях "Kurtaran - 2023"
Военнослужащие Военно-морских сил Азербайджана приняли участие в подводных поисково - спасательных учениях "Kurtaran - 2023", проводимых в Восточном Средиземноморье.
Как сообщили Day.Az в пятницу в министерстве обороны Азербайджана, в соответствии с планом учений были выполнены задачи по поиску затонувшей подводной лодки при помощи роботов, оценке ситуации, а также по спасению экипажа, передаче ему с помощью водолазов продовольствия и медикаментов.
Отметим, что в международных учениях приняли участие 37 представители 17 стран.
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