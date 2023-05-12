Целью провокации Армении является срыв мирных переговоров

Целью провокации, совершенной Арменией, является срыв мирных переговоров.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.

Она напомнила, что вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию.

"В результате целенаправленного огня противника военнослужащий азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу был тяжело ранен в голову. Для пресечения провокации армян азербайджанской армией были приняты решительные меры. Вся ответственность за совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - сказала Гафарова.