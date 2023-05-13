Бобик Менендес показал свой низкий IQ и отсутствие логики

Автор: Мехти Ахмедзаде

Собака лает, караван идет. Знаменитая фраза, которую часто можно связать с недоброжелателями Азербайджана, которые никогда и никак не смогут повлиять на новую реальность в регионе, образовавшуюся по итогам Второй Карабахской войны. Чаще всего она подходит для агентов армянского лобби, вовсю пытающихся защитить интересы армянства ради гонораров. День за днем они выкрикивают антиазербайджанские тезисы в разных уголках мира, но ничего не работает. Азербайджан гордо продолжает идти вперед, ибо правда на нашей стороне.

Одним из таких лающих псов является Боб Менендес, по случайному совпадению являющийся председателем комитета по внешним отношениям Сената США, на которого точат зуб федералы.

Недавно Бобик выступал в Сенате, где нес околесицу о том, что в Карабахе есть "гуманитарный кризис" и он "усугубляется" и, мол, "надо реагировать быстро". Менендеса послушали и, естественно, забили, ибо никакого кризиса в Карабахе нет - все это выдумка армянского агитпропа, которая легко разоблачается простыми фактами и свидетельствами, о чем мы писали уже не раз.

В общем, после своего фиаско Бобик бросился на просторы соцсетей, а именно в Twitter, куда каждый глупец стремится, чтобы высказать свое никчемное мнение, и опять заявил, что осуждает Азербайджан за "блокаду Лачинского коридора", не исключив вариант введения санкций.

Все та же песенка. В частности, слизливый Менендес отмечает, что "спустя 150 дней в Карабахе создается гуманитарный кризис и необходимо вынести на стол переговоров вариант санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Азербайджана, чтобы оказать давление с целью открытия Лачинского коридора".

Так, стоп, секундочку. Во-первых, разве не Боб и его любимое армянство 150 дней выли о несуществующим "гуманитарном кризисе"? А теперь Менендес вдруг заявляет, что "гуманитарный кризис" только создается? Где логика? Похоже, все идеи закончились и агент начал путаться в своих собственных словах и тезисах своего армянского начальства.

Во-вторых, Лачинский коридор открыт, дорога свободна, акция протеста азербайджанской общественности временно приостановлена. Армянам совершенно ничего не мешает ехать из Армении в Ханкенди и обратно. Нужно лишь пройти ППП на границе как и в любой стране. Это международно признанная норма.

Интересно было бы посмотреть на реакцию Бобика, если бы, к примеру, мексиканцы обвинили его страну в контроле на границе. Что бы он сказал тогда? Если следовать его логике, на границе с Мексикой не должна стоять Служба таможенного и пограничного контроля, а то американские власти создают гуманитарный кризис для мексиканцев. Необходимо ввести санкции против всех властей США.

Ну, как? Понравилось почувствовать свою же логику на себе? Чушь невероятная, но Бобику, как всегда, не стыдно за свои слова, которые показывают, насколько низок его IQ.

Та чушь о неких "гуманитарных катастрофах" и "блокадах", которую он несет, непосредственно устаревшая мелодия сломанной шарманки армянских лоббистов против Азербайджана. Армяне, прикрываясь своей "многовековой многострадальностью", пытаются давить на жалость, распространяя фейки о "кризисном положении", чтобы хоть как-то оказать давление на азербайджанцев. Не может быть гуманитарной катастрофы там, где полки в магазиных пусты, просто потому, что продукты переложили на пол. Опять-таки, есть свидетельства, фотографии.

Армяне никак не вылезут из 90-х и не поймут, что реальность уже другая. Хоть миллион твитов пустите в Сеть, ничего не изменится. Пора забыть о претензиях и стремиться к мирному будущему, ведь конфликт завершен, а на столе лежит вопрос о мирном договоре.