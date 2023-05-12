Источник: Агентство международной информации Trend

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Гостем передачи стал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

В передаче обсуждались вопросы реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество.

Как сказал Михаил Гусман, будущее за интеграцией армян в Карабахе в азербайджанское общество.

"На них обрушилась чудовищная пропаганда десятилетий. Эти люди заражены ядом дезинформации и лжи. Такие вопросы быстро не решаются. Я здесь не оптимист и не пессимист. Армяне прекрасно понимают, что в условиях установившейся нормальной ситуации они будут жить в Азербайджане намного лучше, чем в этой обстановке, когда все время их напрягают", - сказал он.

Day.Az со ссылкой на АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи.