https://news.day.az/politics/1563723.html ВС Армении применили ударные беспилотники против Азербайджана
ВС Армении применили ударные беспилотники против Азербайджана
12 мая в 11:30 подразделения ВС Армении в направлении Зод Басаркечарского района применили ударные беспилотники по позициям азербайджанской армии, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Армянская сторона продолжает заниматься провокациями и вновь обостряет ситуацию.
Потерь среди нашего личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.
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