ВС Армении применили ударные беспилотники против Азербайджана

12 мая в 11:30 подразделения ВС Армении в направлении Зод Басаркечарского района применили ударные беспилотники по позициям азербайджанской армии, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Армянская сторона продолжает заниматься провокациями и вновь обостряет ситуацию.

Потерь среди нашего личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.