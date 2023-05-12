Военные провокации Армении против Азербайджана препятствуют мирному процессу

Военные провокации, совершаемые Арменией против Азербайджана, препятствуют мирному процессу.

Об этом сказал Trend в пятницу политолог Эльшад Гасанов, передает Day.Az.

По его словам, при активизации переговорного процесса Армения, как и всегда, прибегает к провокациям.

"Мы были свидетелями этого много раз. Похоже, что реваншистские силы пытаются помешать миру. На 14 мая в Брюсселе запланирована встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Нарушение прекращения огня в преддверии встречи - наглядное тому доказательство. Совершение военных провокаций еще раз показывает, что Армения до сих пор не отказалась от своих реваншистских идей. Подобные действия Армении, наносящие ущерб переговорному процессу, должны быть резко осуждены международным сообществом. Армения, не выполняющая положений трехсторонних заявлений и совершающая провокации, пытается создать у мирового сообщества представление о том, что "конфликт еще не завершился", - сказал Гасанов.

Отметим, что вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию. Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате погиб военнослужащий азербайджанской армии Новрузализаде Орхан Эльхан оглу, тяжело ранен военнослужащий азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу.