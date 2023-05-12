Очередными военными провокациями против суверенных территорий Азербайджана военно-политическое руководство Армении еще раз демонстрирует свое нежелание мира.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал АЗЕРТАДЖ политический обозреватель Сахиль Керимли.

По его словам, последние события еще раз доказывают, что Армения заинтересована в нанесении серьезного удара по миру и безопасности в регионе.

"Сколько бы заявлений о мире ни делал премьер-министр Армении Никол Пашинян, видно то, что все это просто дешевые манипуляции. Эскалация напряженности армянской армией на условной границе с Азербайджаном, сосредоточение Арменией на границе значительного количества военной техники и боеприпасов следует расценивать как попытку создания нового очага конфликта. Обстрел со стороны Армении накануне позиций Вооруженных сил Азербайджана, гибель одного нашего военнослужащего и тяжелое ранение другого - следствие продолжения агрессивной политики Армении", - сказал Керимли.

По его словам, официальный Ереван хорошо понимает, что Азербайджан силен и могущественен как в политической, так и в военной плоскости, и официальный Баку готов к любому сценарию развития событий.

"В таком случае возникает вопрос - на что и на кого рассчитывает враг? Ответ прост. На покровителей, на тех, кто оказывает ему поддержку", - сказал политический обозреватель.

Керимли отметил, что Армения, которая в процессе переговоров вновь заняла неконструктивную позицию, сейчас хочет чего-то добиться путем военных провокаций. В то же время этот процесс используют в своих интересах страны, поддерживающие Армению.

"Международные организации, внешнеполитические круги, и особенно силы, поддерживающие Армению, должны знать, что военные провокации пашиняновской власти могут разжечь новую войну. В любом случае вся ответственность ложится на Армению и ее покровителей", - сказал он.