https://news.day.az/politics/1563785.html Шведские путешественники продолжают знакомиться с освобожденными территориями - ФОТО
Шведские путешественники продолжают знакомиться с освобожденными территориями - ФОТО
В рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур началась поездка международных путешественников из Швеции, являющихся членами организации "Club 100", в Лачинский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, участники поездки, побывав сначала в Кяльбаджарском районе, затем ознакомились со строительными и восстановительными работами в Лачинском районе.
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