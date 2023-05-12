Шведские путешественники продолжают знакомиться с освобожденными территориями

В рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур началась поездка международных путешественников из Швеции, являющихся членами организации "Club 100", в Лачинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, участники поездки, побывав сначала в Кяльбаджарском районе, затем ознакомились со строительными и восстановительными работами в Лачинском районе.

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