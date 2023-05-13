Ереван отчаянно пытается изменить повестку встречи в Брюсселе

Автор: Эльвин Сахаватоглы

В продолжающихся почти два с половиной года мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией серьезных результатов добиться не удалось. Вскоре после начала мирных переговоров официальный Баку представил Еревану 5 базовых принципов нормализации отношений между двумя государствами:

- взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга;

- взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем;

- воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН;

- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Как видно, представленные Азербайджаном 5 принципов соответствуют международному праву. Баку придает большое значение взаимному доверию в мирных переговорах, и этот момент отражен во всех принципах.

Базовые принципы также обсуждались на встречах в Сочи, Праге, Вашингтоне и Брюсселе в качестве основного документа мирного переговорного процесса.

Армения также подчеркивает, что принимает основные принципы, представленные Азербайджаном. Но на практике показывает совсем другую позицию. Например, Армения пытается добавить в мирное соглашение пункт, касающийся Карабаха.

Тем не менее Ереван потерпел тяжелое дипломатическое поражение на переговорах в Вашингтоне, поскольку официальных лиц Армении попросили признать территориальную целостность Азербайджана.

Ереван знает, что Запад заинтересован в скорейшем подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Так в какой же форме официальный Ереван хочет признать территориальную целостность Азербайджана?

Провокационное поведение Армении свидетельствует о том, что Ереван до сих пор не прояснил эти моменты. Вполне вероятно, что такое требование будет предъявлено Армении на переговорах на уровне лидеров в Брюсселе 14 мая.

Что должен сделать официальный Ереван, чтобы изменить повестку дня?

Процессы, происходившие в последние два с половиной года, показывают, что Армения избегает мира. Ереван идет на провокации перед или после каждой важной встречи, чтобы обнулить достигнутый на переговорах результат и идти на следующую встречу с новой повесткой дня. Военно-политическое руководство Армении также хорошо понимает, что не сможет захватить и пяди земли, атакуя позиции Азербайджана.

Главная цель всех их провокаций - подорвать прогресс, достигнутый в мирных переговорах. Особенно за столом переговоров в Брюсселе они хотят, чтобы в центре внимания была напряженность на границе, а не в Карабахе.

Понятно, что случившаяся на днях провокация является частью попытки избежать мира.

Армения заблаговременно подготовилась как в плане боевой тактики, так и в плане информационной пропаганды, прежде чем вести огонь с позиций в Зодском направлении Басаркечерского района по позициям азербайджанской армии.

Есть моменты, подтверждающие это:

1. Армянская сторона использовала в боях снайперов;

2. В боях активно использовались дроны;

3. Минобороны и МИД Армении вскоре после провокации обнародовали практически однотипную информацию. Обе информации содержали "фейковые" новостные элементы.

Военные приготовления не могут быть сделаны в один день. Но власти Армении способствуют эскалации ситуации со стороны Азербайджана. Цель - выставить Азербайджан в качестве агрессора.

В целом процессы показывают, что Армения может пойти на подобные провокации, чтобы избежать мира. Похоже, официальный Ереван стремится превратить вопрос в пограничный конфликт и отложить окончательное решение по Карабаху на потом. Официальный Баку неоднократно заявлял, что полон решимости подписать мирное соглашение с Арменией на основе 5 основных принципов. Мяч, как говорится, на стороне Армении.