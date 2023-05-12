Джейхун Байрамов и Игорь Ховаев обсудили процесс нормализации азербайджано-армянских отношений

12 мая 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял специального представителя министра иностранных дел Российской Федерации по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи темой обсуждения стали процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, переговоры по мирному договору, а также текущая ситуация в регионе.

В ходе переговоров министр Джейхун Байрамов отметил позицию и приоритеты нашей страны на переговорах по мирному соглашению, а также будущие ожидания. Он также проинформировал собеседника о провокационных шагах Армении, подрывающих мирный процесс и переговоры.

Представитель МИД России отметил, что обеспечение мира и стабильности в регионе крайне важно, и российская сторона готова оказать любую поддержку в этом направлении.



В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.