https://news.day.az/politics/1563846.html Армения обстреляла из минометов позиции Азербайджанской армии
Армения обстреляла из минометов позиции Азербайджанской армии
12 мая в 17:15 подразделения вооруженных сил Армении в Зодском направлении Басаркечярского района обстреляли из минометов противоположные позиции Азербайджанской армии.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Минобороны Азербайджана.
Подразделения Азербайджанской армии принимают адекватные ответные меры.
Среди личного состава и в технике потерь нет.
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