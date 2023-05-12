Армения обстреляла из минометов позиции Азербайджанской армии

12 мая в 17:15 подразделения вооруженных сил Армении в Зодском направлении Басаркечярского района обстреляли из минометов противоположные позиции Азербайджанской армии.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Минобороны Азербайджана.

Подразделения Азербайджанской армии принимают адекватные ответные меры.

Среди личного состава и в технике потерь нет.