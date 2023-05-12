https://news.day.az/politics/1563875.html Третья за день провокация Армении на условной границе - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Третья за день провокация Армении на условной границе - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
12 мая примерно в 18:00 подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли обстрелу из гаубиц "Д-30" и минометов противоположные позиции азербайджанской армии.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.
"Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные ответные меры, потерь нет", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре