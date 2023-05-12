Третья за день провокация Армении на условной границе

12 мая примерно в 18:00 подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли обстрелу из гаубиц "Д-30" и минометов противоположные позиции азербайджанской армии.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.

"Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные ответные меры, потерь нет", - говорится в сообщении.