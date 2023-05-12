Уничтожены ударные беспилотники Армении

11 и 12 мая подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Басаркечярском районе, с различных направлений применили ударные БПЛА по нескольким позициям азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района, сообщили Day.Az в пресс-службе минобороны.

Азербайджанские подразделения своевременно обнаружили воздушные цели и, применив средства радиоэлектронной борьбы, обезвредили их до достижения цели.

В представленных фотоматериалах запечатлены остатки ударных БПЛА.