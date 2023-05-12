Ереван признал сегодняшние потери

Минобороны Армении сообщило о гибели одного и ранении еще одного своего военнослужащего в результате провокации армянских ВС, передает в пятницу Day.Az.

Отметим, что вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию.

С утра 11 мая вооруженные силы Армении, еще более нагнетая обстановку, вели минометный обстрел позиций азербайджанской армии с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района.

Армяне стали также применять гаубицы Д-30 и ударные БПЛА. Сегодня азербайджанские подразделения своевременно обнаружив армянские ударные БПЛА обезвредили их до достижения цели с применением средств радиоэлектронной борьбы.