Такие разные Жирайры: неизлечимые болезни армянского общества

Автор: Акпер Гасанов

Это очень простая история. Редко какой алкоголик признает свою алкогольную зависимость. Точно также и редко какой наркоман признает свою наркотическую зависимость. Даже оказавшись в соответствующем медицинском учреждении, где врачи обстоятельно объясняют пациенту причину его заболевания, а также пути излечения от нее. Потому и приходится докторам прибегать к принудительному лечению алкоголиков и наркоманов.

Армянской общество, в своем подавляющем большинстве, более четверти века пребывало в аналогичном состоянии. Оно подсело на потребление наркотика или зелья, кому как нравится, под названием политическая мифология. Потребление которого привело к галлюцинациям в виде уверенности в праве на чужие территории, что, в свою очередь трансформировалось в идею "воссоединения Карабаха и Армении".

Так называемый "миацум" был поддержан подавляющим большинством граждан РА, а также нашел горячий отклик в сердцах представителей армянской диаспоры, которая не жалела денег и связей для поощрения этих мифов. Более того, ряд известных террористов из числа представителей армянской диаспоры приняли личное участие в войне против Азербайджана. Среди них упомяну, к примеру, Монте Мелконяна. Он был ликвидирован. Но остались в живых иные террористы из числа представителей армянской диаспоры.

Таковым, например, является Жирайр Сефилян. Этот бейрутский армянин принимал личное участие в оккупации Шуши в пору Первой Карабахской Войны. В период 44-дневной войны, замечу, он как-то нигде так и не засветился. Спас он себе тем самым жизнь и здоровье. Ну а сейчас он, ясное дело, в освобожденную Шушу и носа сунуть не может. Но изображать бурную деятельность он продолжает. Вон, в апреле Сефилян посетил Вашингтон, где провёл встречи с различными должностными лицами и политиками, и, в частности, с бывшим советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Понятно, что Болтон в своем нынешнем статусе вправе встречаться с кем угодно, но речь идет все же о попытках армянского оккупанта активничать, способствуя не выздоровлению армянского общества, а его отказу от следованию очевидным, правильным советам тех, кто определил диагноз и прописал лекарства. Одним из тех, кто занят этим является главный советник первого президента Армении Жирайр Липаритян. Прямо в студии Общественного телевидения Армении он заявил, что 44-дневная война стала возможной, в том числе и из-за неверной оценки и самообмана, царящих в РА.

"Можно найти множество причин, но главная заключается в том, что мы пребывали в ореоле настроений, где максимализм приравнивался к патриотизму, где было сложно принять реалии. Мы недооценили врага, мы поверили, что азербайджанцы - не патриоты и их Карабах не интересует. Мы поверили, что в случае войны мы обязательно победим, но мы себя обманули", - заявил Липаритян, отметив, что армянское общество довело до совершенства свое умение не замечать реальность и верить в то, во что хочет верить.

И это была чистая правда. Вспомним истошные крики премьер-министра Никола Пашиняна на центральной площади Еревана. "Карабах-это Армения и точка", - орал он. И толпа ему аплодировала, он пребывала в экстазе от очевидной глупости, произнесенной тем, кого сейчас клеймят прозвищем "капитулянт". Можно вспомнить и экс-министра Давида Тонояна, который обещал оккупировать новые территории Азербайджана. И его речи воспринимались в армянском обществе на "ура".

Так что, Липаритян прав. И не только в оценке причин, приведших к 44-дневной войне. Комментируя критику в свой адрес, согласно которой он пропагандирует "сдачу Карабаха", Липаритян заявил: "Карабах не наш, чтобы его сдавать. Мы уже потеряли его. В результате войны мы потеряли возможность что-либо говорить по вопросу Карабаха". И это тоже - абсолютная истина.

Никто, никогда не признавал Карабах частью Армении. Ни одно государство мира! Даже покровительствующие РА государства. Даже сама Армения! А по итогам Алма-Атинских и Сочинских встреч, Пашинян также признал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район. Казалось бы, о чем тут спорить?! Но, это только кажущаяся видимость.

В армянских СМИ поднялся галдеж и лай. Дошло до того, что Липаритяна обвинили в том, что он "осуществлял также информационную диверсию и психологический террор". Ара, нет, ара - это он в ходе 44-дневной войны бежал впереди армии из 11.000 армянских дезертиров! В общем, Липаритяна называют врагом армянского народа, что лишь доказывает очевидную вещь - в Армении по прежнему предпочитают отрицать очевидное, жить мифами, не извлекать уроков из своих ошибок. Это и есть поведение, очень похожее на то, которое свойственно завзятым алкоголикам и наркоманам, убеждающим себя в том, что с ними все в порядке и это с миром что-то не так.