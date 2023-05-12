Постпредство Азербайджана при ОБСЕ выступило с заявлением в связи с провокациями Армении

11 мая 2023 года Постоянное представительство Азербайджанской Республики при ОБСЕ на заседании Постоянного совета ОБСЕ выступило с заявлением относительно провокаций и агрессии Армении, направленных на срыв переговорного процесса по мирному договору.

Как передает Day.Az, в заявлении указано, что 10-11 мая текущего года Арменией была совершена очередная военная провокация, в результате которой погиб один военнослужащий азербайджанской армии, а еще один военнослужащий получил тяжелые ранения.

Было отмечено, что эта преднамеренная провокация Армении, совершенная сразу после встречи в Вашингтоне, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в продвижении мирной повестки дня.

Отмечено, что последние события в Армении, в частности так называемый "судебный процесс" над азербайджанскими солдатами, установка памятника, посвященного террористической операции "Немезис", демонстрируют усиливающиеся тенденции ревашизма, угрожающие миру и безопасности в регионе.

В заявлении также было сказано, что Азербайджан, являющийся инициатором процесса нормализации и в настоящее время осуществляющий широкомасштабные восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, не заинтересован в напряженности и принял все необходимые меры для предотвращения провокации.

Было подчеркнуто, что подобные провокации со стороны Армении должны быть осуждены международным сообществом, а также подчеркнута важность активизации международных усилий по поощрению этой страны к приверженности мирной повестке дня.