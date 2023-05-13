Азербайджанский военнослужащий погиб в результате провокации Армении

Вечером 12 мая в результате продолжающейся провокации армянских вооруженных сил стал шехидом военнослужащий азербайджанской армии Гараев Мухаммад Махир оглы.

Как сообщили Day.Az в минобороны, оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным шехида.