https://news.day.az/politics/1563913.html Азербайджанский военнослужащий погиб в результате провокации Армении
Азербайджанский военнослужащий погиб в результате провокации Армении
Вечером 12 мая в результате продолжающейся провокации армянских вооруженных сил стал шехидом военнослужащий азербайджанской армии Гараев Мухаммад Махир оглы.
Как сообщили Day.Az в минобороны, оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии.
Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным шехида.
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