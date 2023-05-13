Череда армянских провокаций в преддверии встречи в Брюсселе

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ об антиазербайджанской миссии ряда западных финансовых институтов.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

На фоне политической напряженности в Армении страна продолжает провокации против Азербайджана. Напомним, что аналогичные провокации имели место на дороге Лачин-Ханкенди, пока там не был установлен погранично-пропускной пункт под контролем погранслужбы Азербайджана. В данный момент армянские вооруженные провокации осуществляются в направлении населенного пункта Зод, расположенного на территории Басакечерского района.

Следует отметить, что этот район, который является исторической территорией Азербайджана, ныне находится на территории Армении, где расположены богатые месторождения золота. Важно также отметить, что экспорт драгоценных металлов (золота, меди и молибдена) обеспечивает почти 31% доходов экономики Армении. Хотя страна и не является экспортером в области сельского хозяйства или нефтегазовой сфере.

Очевидно, что 90% этих доходов Армения направила на укрепление своей военной промышленности, что неудивительно. Другой пример: через год после 44-дневной войны экспорт меди из Армении в Россию, Швейцарию, Китай и Индию составил 21,5%, экспорта золота - 7,6%, молибдена - 3,77% и экспорта других драгоценных металлов - примерно 5%. При подсчете это означает более 31% годового дохода страны. Возникает вопрос - почему Армения с такими доходами до сих пор живет в нищете?Ответ прост. Армения тратит доходы только для того, чтобы усилить провокации против соседнего государства в регионе.

Этому свидетельствуют провокации Армении несколько недель тому назад, так же как и недавнее обострение, в результате которого погиб азербайджанский военнослужащий. Армения еще раз доказывает, что пытается узурпировать часть территорий, чтобы незаконно расширить свои доходы, и с этой целью оказывает вооруженное давление на Азербайджан.

Манипуляции Армении в грязном бизнесе

Согласно последним статистическим данным, доходы Армении от экспорта драгоценных металлов упали примерно до 15 процентов. Резкое падение доходов означает, что Армения также реэкспортирует подпадающие под эмбарго товары России в нарушение западных санкций. Поскольку такая ситуация сохраняется до сих пор, согласно последним статистическим показателям, Армения увеличила уровень экспорта в стране до показателя выше 51 процента. За этим стоит много загадочных моментов; например, покупка Арменией старого оружия благодаря ее 97-процентному экспорту золота в Индию или оружие, полученное из России тайным путем.

Очередная попытка втянуть Азербайджан в провокацию

Одним словом, опасная экономическая политика Армении еще раз показывает, что внутренняя и внешняя политика страны всегда направляет всю свою финансовую мощь на усиление хаоса, провокаций и терроризма. Поэтому обстрел ВС Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечерского района по позициям азербайджанской армии является целенаправленной акцией по нагнетанию напряженности в регионе.

Кроме того, ранение азербайджанского военнослужащего в результате прицельного огня свидетельствует об использовании Арменией снайперов, что является частью плана армянской провокации. План заключается в том, чтобы вынудить Азербайджан перейти к ответным действиям и, как следствие, в конечном итоге обвинить Азербайджан в агрессии.

Тот факт, что Минобороны Армении и МИД одновременно делают последовательные заявления через очень короткие промежутки времени и распространяют ложную информацию о ситуации, свидетельствует о том, что провокация была спланирована заранее.

Одна из главных причин новой провокации Армении заключается в том, что Ереван оказался в сложном положении в ходе переговоров в Вашингтоне. Перед Арменией было поставлено требование признать территориальную целостность Азербайджана. Иными словами, позитивные итоги вашингтонской встречи были сорваны.

Армения знает, что она столкнется с такой же сложной ситуацией на встрече в Брюсселе и от нее вновь будут требовать признание территориальной целостности Азербайджана. Поэтому Ереван пытается выйти из положения, нагнетая обстановку и прибегая к традиционному методу провокации.

Таким образом, обострение на условной границе было целенаправленно осуществленной Арменией военно-политической провокацией, и Ереван несет за нее полную ответственность.