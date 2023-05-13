О психологии армянской эскалации

Автор: Эмин Севдималиев

Прошедшие несколько дней ознаменовались рядом провокаций, совершенных армянской стороной. Последний виток эскалации нельзя считать изолированным инцидентом. Скорее, это была заранее запланированная серия событий. Несколько дней назад мы разбирали какие цели преследует Армения. Аргументы, изложенные ранее, сохраняют свою актуальность, но они являются политическими и исходят больше из геополитических реалий.

Однако, ранее описанные причины служат фундаментом только для последней эскалации, в то время как мы должны понять - почему Армения стабильно проводит эскалационно-провокационную политику, несмотря на поражение во Второй Карабахской войне. К сожалению, абсолютное большинство специалистов не рассматривали этот вопрос в рамках последних событий, однако, взглянув на проблему под другим углом, мы увидим, что последние эскалации Армении вписываются в общую картину и, в целом, являются еще одной частью пазла.

Так какие же психологические факторы мотивируют Армению на постоянные эскалации?

Первая причина, по которой Армения постоянно идет по пути эскалации, заключается в огромном количестве стереотипов, которые сформировались в армянском обществе. Армяне, привыкшие во всем ошибочно видеть попытки их истребления, ищут аргументы, которые только подтверждают эти стереотипы. Причем, подтверждением может служить любой факт, даже не имеющий отношения к сути вопроса. Как один из примеров, блокирование связи и коммуникаций с Арменией, на которые пошли Азербайджан и Турция в 90-х, также служит "доказательством". Оперируя на основании того, что известно, как "ошибка подтверждения", армянское общество продолжает подпитывать сложившиеся стереотипы.

Это подводит нас к важному наблюдению о том, что в такой ситуации армянское общество начинает видеть Азербайджан как воплощение зла, которое является причиной всех бед Армении. Рассматривая ситуацию под таким углом, значимая часть общества испытывает злость и желает мести, что и приводит к постоянным провокациям.

Что подводит нас ко второму пункту. С начала конфликта между Азербайджаном и Армений многое изменилось и последняя война расставила все по своим местам. Неспособность Еревана отыграть потери военным или дипломатическим путем является очевидным для большинства специалистов, трезво смотрящих на вещи. С другой стороны, Армения не останавливает эскалации. Это указывает на структурные изменения взгляда Еревана на ситуацию в регионе. Сегодняшние претензии Армении оторваны от прошлых требований и являются качественно новыми внешнеполитическими целями, которых она пытается добиться с помощью эскалации.

Это является контраргументом для армянской стороны, которая постоянно обвиняет Азербайджан в эскалации, ссылаясь на то, что более слабая Армения не сможет добиться желаемого с помощью эскалации. Действитетельно, более слабая Армения не сможет добиться своих глобальных и первоначальных целей, которыми являются контроль над суверенной азербайджанской территорией. Однако, Армения использует эскалации для реализации локальных целей, к примеру, обнуления последнего раунда переговоров, среди прочих.

Также такой взгляд на ситуацию объясняет, почему эскалационная стратегия Армении растянута во времени и продолжается с разной интенсивностью в течение многих лет.

Если привести эту модель к ее логическому заключению, то ее конечной целью является перевод конфликта в стадию, когда потенциальные потери превысят потенциальный выигрыш. В этом и заключается цель Армении, которая постоянно предпочитает эскалацию ситуации.

Третий момент, на котором хотелось бы заострить внимание, заключается в следующем. Интересы Армении трансформируются из желания "победить и преуспеть" в причинении вреда Азербайджану. Мне не хочется заострять внимание на этой части анализа в силу ее чрезмерной негативности. Отметим лишь то, что празднование потерь азербайджанской армии в социальных сетях является достаточным основанием, указывающим на валидность данного аргумента.

Еще один фактор, который необходимо отметить, - это то, что в экономике называется "невозвратными затратами". Экономисты так называют затраты, которые связаны с прошлыми решениями и которые не могут быть изменены будущими решениями. Проводя политику оккупации в течение нескольких десятилетий, Армения сделала значительные "инвестиции" в данный конфликт. В данном контексте "инвестиции" являются не только материальными, связанными с обороной оккупированных территорий, но также и моральными, о которых мы говорили в начале статьи. Оказавшись в такой ситуации, Армения видит эскалацию как путь, который не даст пропасть этим "вложениям". Ошибочность такого подхода очевидна, ведь с логической точки зрения решения, принятые в прошлом, не должны влиять на будущие решения, так как это приводит к потенциальной потере возможности мыслить и принимать рациональные решения в настоящем и будущем.

Также этот путь может создать ошибочное мнение о том, что прошлые затраты и прошедшее время означают, что сторона близка к достижению своих целей. Но тут Армении необходимо вспомнить о том, что за последние три года эскалационная риторика не принесла стране и ее населению никаких благ кроме страха, экономического и социального упадка, а также неопределенности.

В чем заключается самая главная проблема для Армении, которую могут нести эскалационные процессы, инициированные Ереваном? В первую очередь, это может привести к спиральной эскалации, когда каждый следующий виток напряженности будет более интенсивным по отношению к предыдущему. На сегодняшний день Вооруженные силы Азербайджана предпочитают не идти по этому пути, так как минусы такого подхода очевидны. Зачастую, применяющая тактику принуждения сторона останавливает свои попытки при встрече с другой силой принуждения, против которой у нее нет адекватного ответа. И все понимают, что Ереван первый сдастся в этом процессе.

Во-вторых, политические элиты и армянское общество должны перестать жить стереотипами. В первую очередь, для своего же блага. Потому что, рано или поздно мирный договор будет подписан. И если армянское общество продолжит дискурс, который можно наблюдать сейчас, то ему самому же будет тяжело интегрироваться в новую реальность и воспользоваться преимуществами мира.