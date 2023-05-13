Объявление города Шуша культурной столицей – очень важное событие для тюркского мира

Объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира - очень важное событие не только для древнего тюркского города, подвергавшегося оккупации в течение многих лет, но и для всего тюркского мира.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом 12 мая сказал генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев во время выступления на церемонии открытия мероприятия, посвященного объявлению города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год.

На мероприятии выступили также министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев отметил, что инициатива "Культурная столица тюркского мира" играет важную роль в сохранении и продвижении тюркской культуры, а сфера культуры составляет общую идентичность тюркских народов.

Он также проинформировал о проектах, которые ОТГ осуществит в Шуше в течение 2023 года, и о мероприятиях, которые будут реализованы в предстоящий период.