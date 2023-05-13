Военные атташе проинформированы о провокациях Армении

13 мая в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялся брифинг для военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Азербайджанской Республике, и представителей международных организаций в нашей стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, выступивший на брифинге начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов подробно проинформировал военных представителей зарубежных стран о намеренной провокации армянской стороны, в ходе которой, начиная с вечера 10 мая, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской Армии.

Было сообщено, что 11 и 12 мая противник в целях расширения своих провокаций и еще большего обострения обстановки подверг обстрелу позиции Азербайджанской Армии с использованием крупнокалиберных орудий, минометов, а затем гаубиц "Д-30".

Было отмечено, что армянские вооруженные силы с различных направлений также применили ударные БПЛА по нескольким позициям Азербайджанской Армии на территории Кяльбаджарского района.

Иностранным представителям были представлены видеозаписи провокаций вооруженных сил Армении.

После ответов на интересующие представителей вопросы им были наглядно продемонстрированы остатки БПЛА.