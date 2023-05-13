Командующий Сухопутными войсками Азербайджана встретился с турецкой делегацией

Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афйонджу.

Как сообщили Day.Az в минобороны, поприветствовавший гостей генерал-лейтенант Э.Эфендиев отметил, что рад их видеть в нашей стране.

Заместитель министра особо подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией строится на отношениях дружбы и братства.

На встрече состоялся обмен мнениями по дальнейшему расширению военного образования в рамках совместного сотрудничества с братской страной, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем гостям был представлен брифинг об истории создания командования Сухопутных войск и основных направлениях деятельности.

В заключение турецкой делегации, прибывшей в Центр управления Сухопутных войск, была предоставлена информация о Центре.