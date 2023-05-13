https://news.day.az/politics/1564060.html Обнародован график встреч лидеров ЕС, Азербайджана и Армении в Брюсселе
Обнародован график встреч лидеров ЕС, Азербайджана и Армении в Брюсселе
Совет Европейского Союза обнародовал график встреч в Брюсселе между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как сообщает Day.Az, в информации, опубликованной на официальном сайте Совета Европейского союза, отмечается, что двусторонняя встреча между Шарлем Мишелем и Ильхамом Алиевым запланирована на 14 мая в 09:00 по брюссельскому времени.
Трехсторонняя встреча между Шарлем Мишелем, Президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном состоится 14 мая в 13:00 по брюссельскому времени.
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