Обнародован график встреч лидеров ЕС, Азербайджана и Армении в Брюсселе

Совет Европейского Союза обнародовал график встреч в Брюсселе между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает Day.Az, в информации, опубликованной на официальном сайте Совета Европейского союза, отмечается, что двусторонняя встреча между Шарлем Мишелем и Ильхамом Алиевым запланирована на 14 мая в 09:00 по брюссельскому времени.

Трехсторонняя встреча между Шарлем Мишелем, Президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном состоится 14 мая в 13:00 по брюссельскому времени.