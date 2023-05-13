В Габале простились с шехидом Мухаммедом Гараевым

В Габале прошла церемония прощания с военнослужащим азербайджанской армии Гараевым Мухаммедом Махир оглу, который погиб накануне при предотвращении провокации армянских вооруженных сил.

Как сообщает в субботу Day.Az, церемония прощания прошла в доме, где родился Мухаммед Гараев.

Он был похоронен на городском кладбище №1.

На похоронах присутствовали родные и близкие шехида, представители министерства обороны и исполнительной власти Габалинского района, жители района.