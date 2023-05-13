https://news.day.az/politics/1564067.html В Габале простились с шехидом Мухаммедом Гараевым
В Габале простились с шехидом Мухаммедом Гараевым
В Габале прошла церемония прощания с военнослужащим азербайджанской армии Гараевым Мухаммедом Махир оглу, который погиб накануне при предотвращении провокации армянских вооруженных сил.
Как сообщает в субботу Day.Az, церемония прощания прошла в доме, где родился Мухаммед Гараев.
Он был похоронен на городском кладбище №1.
На похоронах присутствовали родные и близкие шехида, представители министерства обороны и исполнительной власти Габалинского района, жители района.
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