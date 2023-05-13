В ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа по дальнейшему повышению уровня подготовки военнослужащих, проходящих службу в рядах армии, и боеспособности подразделений.

Как сообщили Day.Az в минобороны, в Учебно-тренировочном центре Военно-воздушных сил (ВВС) в соответствии с планом боевой подготовки на текущий год состоялся первый выпуск кандидатов на должности командира части (батареи), командира авиационного полка и на другие должности, а также курс повышения квалификации военнослужащих, назначенных на эти должности.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии передали выпускникам поздравления от командующего ВВС, рассказали о важности таких курсов для повышения профессионального уровня военнослужащих, пожелали офицерам успехов в дальнейшей службе.