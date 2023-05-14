Разрушенное село Дёрдчинар Физулинского района

Село Дёрдчинар Физулинского района расположено на берегу Конделенчая, в равнинной местности. Основным занятием населения было земледелие и животноводство.

Село было оккупировано армянскими вооруженными силами в 1993 году. Во время оккупации армянские вандалы разрушили село и превратили его в руины.

Доблестная Азербайджанская армия, нанесшая сокрушительное поражение врагу в Отечественной войне, 20 октября 2020 года освободила село от оккупации.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры села Дёрдчинар, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.