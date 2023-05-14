https://news.day.az/politics/1564149.html Разрушенное село Дёрдчинар Физулинского района - последствия армянского вандализма - ФОТО
Разрушенное село Дёрдчинар Физулинского района - последствия армянского вандализма - ФОТО
Село Дёрдчинар Физулинского района расположено на берегу Конделенчая, в равнинной местности. Основным занятием населения было земледелие и животноводство.
Село было оккупировано армянскими вооруженными силами в 1993 году. Во время оккупации армянские вандалы разрушили село и превратили его в руины.
Доблестная Азербайджанская армия, нанесшая сокрушительное поражение врагу в Отечественной войне, 20 октября 2020 года освободила село от оккупации.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры села Дёрдчинар, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре