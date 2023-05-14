Лидеры Азербайджана и Армении выразили приверженность Алматинской декларации.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.

"После недавних позитивных переговоров, проведенных в США по мирному договору, следует сохранить динамику для принятия решительных шагов в направлении подписания всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Что касается пограничных вопросов, мы рассмотрели прогресс и следующие шаги, касающиеся делимитации границы. В этом контексте лидеры договорились о возобновлении двусторонних встреч по пограничным вопросам. Лидеры подтвердили свою приверженность Алматинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении и Азербайджана. Окончательная делимитация границы будет согласована путем переговоров", - сказал он.

Напомним, что 14 мая в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.