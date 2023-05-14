Решено проводить встречи в Брюсселе с Азербайджаном и Арменией так часто, как это необходимо

Было решено проводить встречи в Брюсселе с Азербайджаном и Арменией так часто, как это необходимо.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.

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