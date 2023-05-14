https://news.day.az/politics/1564287.html Решено проводить встречи в Брюсселе с Азербайджаном и Арменией так часто, как это необходимо - Шарль Мишель
Решено проводить встречи в Брюсселе с Азербайджаном и Арменией так часто, как это необходимо - Шарль Мишель
Было решено проводить встречи в Брюсселе с Азербайджаном и Арменией так часто, как это необходимо.
Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.
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