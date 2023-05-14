Армения обстреляла из минометов позиции ВС Азербайджана в Кяльбаджаре

14 мая в 20:30 подразделения вооруженных сил Армении дислоцированные в населенном пункте Еникенд Басаркечарского района обстреляли позиции нашей армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района из 60-мм минометов.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.