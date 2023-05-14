https://news.day.az/politics/1564306.html Подписание мирного соглашения необходимо установления мира и стабильности в регионе - Эрика Олсон
Подписание мирного соглашения необходимо установления мира и стабильности в регионе - Эрика Олсон
Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией важно установления мира и стабильности в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Эрика Олсон в ходе телефонного разговора с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым, подчеркнув, что мирное соглашение необходимо подписать.
Олсон также отметила, что американская сторона всегда готова поддержать эти переговоры между Азербайджаном и Арменией на двусторонней основе.
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