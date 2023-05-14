Сахиба Гафарова встретилась с главой Арабского Парламента

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 14-го марта провела встречу с пребывающим у нас в стране руководителем Арабского Парламента Адель бин Абдулом Рахманом Аль-Асуми.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, выразившая гостю радость от возможности приветствовать его в стенах азербайджанского парламента Сахиба Гафарова информировала Аль-Асуми о предстоящей 16-го мая особой сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, посвящённой столетнему юбилею Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как она подчеркнула, Великий лидер Гейдар Алиев, основатель и архитектор современного независимого азербайджанского государства, всегда достойно служил нашему народу и добился неизменности его независимости.

Гафарова заметила также, что сегодня Азербайджан, придерживаясь политики и идей Гейдара Алиева, продолжает успешно развиваться под началом Президента Ильхама Алиева.

Председатель Милли Меджлиса отметила важность всестороннего расширения связей Азербайджана с арабскими странами, в том числе и путём развития сотрудничества с Лигой Арабских Государств. Основа наших отношений с арабскими государствами была заложена Великим лидером Гейдаром Алиевым, и эти отношения ныне успешно продолжаются под руководством Президента Ильхама Алиева.

Была отмечена особая заинтересованность Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в развитии сотрудничества с Арабским Парламентом - законодательным органом Лиги Арабских Государств.

Сахиба Гафарова также с радостью вспомнила о своих встречах с Аль-Асуми в Мадриде в 2021-м году и в Каире в феврале года текущего. Упомянула она и подписание Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве между Арабским Парламентом и Парламентской сетью Движения Неприсоединения, отметив, при этом, значение этого документа для институционализации наших отношений. Спикер Гафарова высоко оценила решение Арабского Парламента о предоставлении Парламентской сети ДН статуса наблюдателя, и выразила уверенность в том, что данное решение поспособствует прогрессу сотрудничества между двумя организациями.

Аль-Асуми был подробно проинформирован о масштабных восстановительных работах на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана. Спикер Милли Меджлиса напомнила собеседнику о предложенном Азербайджаном Армении мире на основе 5 общепризнанных принципов международного права.

Подписание мирного договора - единственный способ достичь мира, стабильности и процветания в регионе", - подчеркнула Гафарова.

Председатель арабского парламента Адель бин Абдул Рахман Аль-Асуми поблагодарил за приглашение в Баку и радушие, с которым он был встречен, прежде чем высказаться о важности предстоящей особой сессии Милли Меджлиса. Арабский Парламент придаёт изрядное значение связям с Милли Меджлисом, а государства Арабского Парламента уже наладили плодотворные отношения с нашим государством. Аль-Асуми сказал также, что учреждённая по инициативе нашей страны Парламентская сеть ДН за короткое время проделала большую работу, что говорит об успешности азербайджанской парламентской дипломатии. Арабский Парламент полагает весьма важными свои связи с Парламентской сетью ДН.

Лидер Арабского Парламента напомнил о своём участии как в учредительном собрании ПС ДН в Мадриде, так и в её второй конференции в Бахрейне, добавив, что оба мероприятия были организованы на высоком уровне.

Это - его первый визит в Азербайджан; столица Баку и всестороннее развитие нашей страны произвели на него благоприятное впечатление, а достигнутые в стране успехи подтверждают плодотворность работы азербайджанского правительства, по словам Аль-Асуми.

На встрече также состоялся обмен мнениями о других вопросах, представляющих взаимный интерес.