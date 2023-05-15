НАТО поддерживает улучшение отношений между Азербайджаном и Арменией

Обнадеживающие новости с пятой встречи между Николом Пашиняном и Президентом Азербайджана в Брюсселе. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал советник генерального секретаря НАТО по вопросам Северного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина, передает Day.Az.



"Обнадеживающие новости с пятой встречи между Николом Пашиняном и Президентом Азербайджана в Брюсселе после переговоров министров иностранных дел на прошлой неделе в Вашингтоне. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном", - отметил он.

Ранее, Коломина выразил свое удовлетворение по поводу прогресса, достигнутого во время переговоров в Вашингтоне.