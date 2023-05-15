https://news.day.az/politics/1564409.html МИД выступил с заявлением в связи с брюссельской встречей
МИД выступил с заявлением в связи с брюссельской встречей
Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана имеет исключительное значение.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи со встречей Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в Брюсселе 14 мая.
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