МИД выступил с заявлением в связи с брюссельской встречей

Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана имеет исключительное значение.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи со встречей Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в Брюсселе 14 мая.

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