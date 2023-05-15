На что была рассчитана армянская провокация на условной границе

Масштабная провокация армян на границе была ожидаемая. Все процессы, которые мы можем наблюдать, разворачиваются только с одной целью - не допустить подписания мирного договора. Если нет договора, значит, Азербайджан и Армения находятся в состоянии войны. Прекращение огня без заключения мира - это очень хрупкая мера, которая может разрушиться в любой момент.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Да, Трехстороннее заявление много чего предполагало, но мне кажется, о его существовании двое из трех подписантов хотят забыть. Ключевые пункты этого документа не выполнены - не выведены из зоны РМК армянские вооруженные подразделения, так и не начали решаться вопросы делимитации и Зангезурского коридора. И чем дальше, тем больше Трехстороннее заявление теряет свою актуальность благодаря позиции Армении и России.

Если проследить за ходом последней армянской провокации, можно увидеть, что все было сделано с расчетом на показательное расширение масштабов противостояния. На условной границе Армения всегда преследовала конкретные цели. Так как Россия взяла на себя заботу о безопасности армянских границ (которые до делимитации проходят неизвестно где), Ереван пытается таким путем обратить на себя ее внимание. Чтобы добиться желаемого, Армения даже пошла на привлечение на границу европейской наблюдательной миссии. Армения давно стремилась втянуть в процессы силы ОДКБ, и все ее действия направлены на достижение этой цели. Если эскалация пойдет по нужному для Армении сценарию, возрастает и необходимость размещения на границе сил Организации договора о коллективной безопасности. Нельзя не заметить, что напряженность на руку также и российской стороне, которая хочет укрепить свои позиции в регионе и сохранить присутствие здесь своих миротворцев и после 2025 года.

Что касается Запада, то в целом его интересы заключаются не столько в усилении своего влияния, сколько в нейтрализации влияния российского и вытеснении России с Южного Кавказа. Правда, есть Франция, которая конкретно хочет получить возможность влиять на регион, и обострение ситуации ей выгодно. Об этом говорит и официально заявленная готовность Парижа предоставить Армении летальное оружие.

По большому счету, никому из втянутых в процессы сторон, кроме Азербайджана, мир в регионе не нужен. Военно-политические власти Армении под влиянием внешних сил будут продолжать свои манипуляции. Обратите внимание - провокация на границе была устроена после переговоров в Вашингтоне и в преддверии встречи в Брюсселе. О чем это говорит? Это говорит о том, что чем больше активизируется переговорный процесс, тем активнее будут дестабилизирующие действия армянской стороны и ее сторонников.

Учитывая все это, ожидать скорого подписания мирного договора не приходится. После войны прошло два с половиной года, а армяне только сейчас начинают раскачиваться, откровенно пытаясь тянуть время. География встреч по нормализации может расширяться, но результатов пока ожидать не стоит, потому что слишком много интересов, в том числе противоречащих, сосредоточено на нашем регионе.

В Азербайджане все это видят, и потому Президент Ильхам Алиев в своем обращении из города Шуша подчеркнул, что государство будет продолжать делать все для развития армии. Обстановка в регионе будет оставаться напряженной. На это будут влиять и геополитические процессы, и выборы в братской Турции. Пока крупные страны, имеющие интересы в нашем регионе, не найдут общий язык, Армения будет продолжать оставаться инструментом дестабилизации.

Что может сделать Азербайджан в этих условиях? У нас прекрасные результаты по, скажем так, освоению геополитического пространства Евразии. На сегодня одна треть стран Евросоюза являются нашими стратегическими партнерами. Мы - лидеры Движения неприсоединения, объединяющего 120 стран. Наша страна на международной арене до сих пор не сдала ни одной позиции. Наоборот, медленно, но верно, продвигается вперед. На сегодня Азербайджан - реально независимое государство, проводящее суверенную политику и опирающееся, в том числе на силу своей армии. Далее, Азербайджан одно из немногих государств, которые с уважением относятся к международному праву. Пять принципов, предложенные азербайджанской стороной в качестве пунктов мирного договора, полностью отвечают мировым нормам и требованиям.

Армения не хочет мира. Хотя нет никаких сомнений, что ей самой он нужен как воздух. Ей нужен мирный договор, а не военные провокации. Если бы кто-то думал об армянском народе, кровопролития на границе не было бы.

У нашей страны есть все возможности для наказания противника. Хочу напомнить слова Президента, произнесенные в Шуше. Он сказал: "Наша армия сражалась, демонстрировала свою силу не на параде, а на поле боя. В течение 44 дней ни один человек не сделал ни шагу назад, не было ни одного дезертира. Такова наша армия. Таков наш народ. Ведь армия - это часть народа".

Вооруженные силы и дальше будут стоять на страже территориальной целостности республики и давать жесткий ответ на любые провокации. В Армении должны понимать, что при отсутствии делимитированной границы лучше сильного противника лишний раз не провоцировать. А наш народ должен знать, что все идущие процессы находятся под полным контролем. Баку настроен на мир и добрососедство, на стабильность и развитие. Но в случае продолжения провокаций азербайджанская сторона способна отодвинуть эту угрозу от условных границ вглубь Армении. И никто не сможет сказать, что мы что-то нарушили, потому что границы как таковой нет. И виновата в этом армянская сторона.

Лейла Таривердиева