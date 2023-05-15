В Ташкенте проходит международная конференция, посвященная великому лидеру Гейдару Алиеву

Сегодня в Ташкенте проходит международная научно-практическая конференция на тему "Роль Гейдара Алиева в развитии сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном", посвящённая 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на узбекские СМИ.

Конференция проходит в Международном институте Центральной Азии (МИЦА). Ее организаторами выступили МИЦА, Институт стратегических и межрегиональных исследований, Азербайджанский Культурный центр имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Ташкенте.

В конференции принимают участие представители парламентов, дипломатических структур и научного сообщества двух стран, обществ дружбы "Узбекистан-Азербайджан", "Азербайджан-Узбекистан", Союза писателей, профессорско-преподавательского состава и студентов ведущих вузов Узбекистана и Азербайджана.

В ходе конференции будут рассмотрены различные аспекты узбекско-азербайджанских отношений, включая деятельность Шарафа Рашидова (государственный деятель Узбекской ССР) и Гейдара Алиева по развитию культурного и экономического взаимодействия между народами в советский период, а также вклад Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в развитие отношений между двумя странами в период независимости.