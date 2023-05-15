Турецкий урок демократии всему миру: о чем говорят итоги выборов в братской стране?

Автор: Акпер Гасанов

Есть безусловный символизм в том, что второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. Как известно, именно 28 мая 1918 года Национальный Совет Азербайджанской Демократической Республики объявил о создании АДР на территории Бакинской и Елизаветпольской губернии и была подписана Декларация независимости.

Напомню, что согласно документу, Азербайджанская Демократическая Республика обеспечивала всех равными правами невзирая на национальность, религию, класс и пола. Именно такой, демократической, обеспечивающей права всех своих граждан, вне зависимости от их национальности, класса, религии, пола и политической ориентации страной является Турция. И первый тур президентских выборов в этом важнейшем тюркском государстве стал ярким тому подтверждением.

Напомню, что действующий Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,35% голосов по итогам вскрытия 100% избирательных урн в рамках подсчета голосов на прошедших в воскресенье выборах главы государства. Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 45% избирателей. Третий кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган получил 5,22%. Снявший свою кандидатуру кандидат Мухаррем Индже получил 0,43% голосов. ЦИК Турции считает действительными отданные за него голоса.

Для победы в первом туре один из кандидатов должен был получить 50% плюс один голос. Каким будет окончательный итог этой борьбы, ведущейся по всем канонам демократии и справедливости, свободного и честного волеизъявления граждан- мы узнаем совсем скоро. Но уже сейчас важно отметить, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев был первым из глав государств, который поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на нынешних выборах.

Это была победа не только в президентских, но и в парламентских выборах. Правящий альянс во главе с партией AKP набрал свыше 49,31% голосов и может претендовать на 321 из 600 мест в парламенте, тогда как оппозиционный альянс, состоящий из 6 партий во главе с партией Кылычдароглу (CHP), набрал 35,18% и получит 213 мест в парламенте.

Кроме того, поздравив Президента Турции с победой на выборах, глава азербайджанского государства продемонстрировал глубочайшее уважение к тому, сколь демократично и честно они были проведены. А еще, это было уважение к выбору большинства граждан Турции. В этой связи совсем неуместным оказался комментарий Президента США Джо Байдена.

"Я просто надеюсь, что пойдет так, что, кто бы ни победил, победит. Я имею в виду, что в этой части мира достаточно проблем и без того, чтобы это происходило", - сказал Байден. Мы все помним, что произошло на президентских выборах в США в 2016 году. Тогда за Дональда Трампа проголосовало 62 984 828 американских граждан, тогда как за Хиллари Клинтон отдали свои голоса 65 853 514 американцев. Разрыв составил почти три миллиона голосов в пользу Клинтон, но победителем был объявлен Трамп. Так что и сейчас Джо Байдену лучше держать свое мнение о выборах в Турции при себе.

Турция, в том числе и благодаря политике Президента Эрдогана, стала слишком сильна и влиятельна в мире, чтобы озираться на мнение Президента США по поводу своих выборов. Слишком сильны и прочны и азербайджано-турецкие взаимоотношения, чтобы кто-то сумел изменить их сущность. И тут важно понять колоссальную разницу между предвыборными заявлениями и существующей реальностью.

Азербайджан инвестировал в экономику Турции около 20 миллиардов долларов, в свою очередь, Турция инвестировала в экономику Азербайджана около 14 миллиардов долларов. Кроме того, в Турции действуют около 2 000 азербайджанских компаний, а в Азербайджане - более 4 100 турецких. В 2017 году была открыта железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. В этот проект будет дополнительно инвестировано более 100 миллионов долларов, и его пропускная способность будет увеличена с нынешних 1 миллиона до 5 миллионов тонн.

На участке Зангезурского коридора, проходящем через территорию Азербайджана, выполнено почти 50 процентов работ по укладке железнодорожных путей и свыше 70 процентов по строительству автомобильной дороги. Все работы будут завершены в 2024 году, в результате чего появится новый транспортный коридор. Все это послужит интересам Азербайджана и Турции, наших народов.

Активно развивается и будет развиваться далее сотрудничество между нашими странами в военно-технической сфере. В целом, Шушинская декларация, подписанная с Турцией в прошлом году, вывела отношения между нашими странами на уровень стратегического союзничества. Действовать вопреки ей не получится ни у одного турецкого политика.

Тем более, что именно Азербайджан всегда первым протягивал Турции руку помощи. "Азербайджан всегда был рядом с Турцией. Так, поисково-спасательные группы Азербайджана были направлены в Турцию с первых минут после произошедшего землетрясения в Кахраманмараше. Помимо этого, Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал построить городок в Кахраманмараше на 1000 жителей", заявил действующий Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии фестиваля TEKNOFEST-2023 в Стамбуле.

Все эти факторы вынужден будет учитывать любой, новый или старый, Президент Турции. Турецкий народ, как мы не раз видели, не позволит пренебрегать интересами Азербайджана. Так произошло в пору, когда имела место попытка реализации "футбольной дипломатии" между Турцией и Арменией. Так будет всегда. Какие бы иллюзии на сей счет не питали в тех или иных странах мира.