https://news.day.az/politics/1564444.html ОТГ распространила заявление в связи с выборами в Турции
ОТГ распространила заявление в связи с выборами в Турции
Организация тюркских государств (ОТГ) распространила заявление в связи с выборами в Турции.
Как сообщает в понедельник Day.Az, наблюдатели от ОТГ во главе с заместителем генерального секретаря ОТГ послом Ержаном Мукашем посетили более 100 избирательных центров на выборах, состоявшихся 14 мая 2023 года, где наблюдали за процессом голосования.
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