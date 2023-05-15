https://news.day.az/politics/1564494.html Валерий Мицкевич выступит на заседании в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Валерий Мицкевич выступит на заседании в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Заместитель председателя Палаты представителей Беларуси Валерий Мицкевич 16 мая в Баку примет участие в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.
Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей, передает в понедельник Day.Az.
Планируется, что Валерий Мицкевич выступит с приветственным словом на специальном заседании парламента Азербайджана, а также встретится с председателем Милли Меджлиса Саxибой Гафаровой.
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