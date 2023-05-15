https://news.day.az/politics/1564536.html Решительно предотвращено расширение провокаций ВС Армении - Закир Гасанов
Решительно предотвращено расширение провокаций ВС Армении - Закир Гасанов
Было решительно предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал на служебном совещании в министерстве обороны Азербайджана министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов.
Говоря о последних событиях на Кяльбаджарском направлении, министр обороны Закир Гасанов отметил, что на провокации противника был дан достойный ответ, решительно предотвращено расширение провокаций ВС Армении.
Министр дал указания соответствующим должностным лицам о дальнейшем принятии жестких мер реагирования на возможные провокации.
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