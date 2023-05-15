В минобороны Азербайджана состоялось служебное совещание

15 мая состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений и управлений министерства, а также командиры воинских объединений, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Министр обороны довел до внимания участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

Была проанализирована оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе. Коснувшись последних боестолкновений в Кяльбаджарском направлении, министр обороны отметил, что противнику был дан достойный ответ, было решительно пресечено расширение провокаций вооруженных сил Армении, им был нанесен значительный ущерб. Министр дал указания соответствующим должностным лицам о принятии и впредь решительных ответных мер на возможные вооруженные инциденты.

На совещании были обсуждены вопросы боевой подготовки и всестороннего обеспечения войск в зимний период, до внимания командующих видами войск был доведен ряд предстоящих задач.

Генерал-полковник Гасанов подчеркнул важность уточнения оперативных планов воинских частей Сухопутных войск, ВВС, Ракетно-артиллерийских войск, Сил специального назначения и других воинских частей, а также дальнейшего повышения качества интенсивных учений и тренировок войск, проводимых во взаимодействии.

В заключение министр обороны поручил уделить особое внимание усиленной подготовке всех видов подразделений боевого обеспечения.