В Великобритании завершилось "Виндзорское королевское конное шоу"

14 мая 2023 года завершилось "Виндзорское Королевское конное шоу", которое традиционно проводится в Великобритании.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Было отмечено, что это королевское конное шоу, в которой наша страну участвует с 2012 года, стало чрезвычайно важной площадкой для продвижения древней и уникальной азербайджанской культуры. Уникальные шоу-программы и выступления, ежегодно демонстрируемые нашей делегацией, стали неотъемлемой частью этого грандиозного мероприятия.

Благодаря высокому вниманию Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в деле сохранения и популяризации породы карабахских скакунов, являющихся нашим национальным достоянием, в последние годы проводится значительная работа по продвижению породы карабахских скакунов как бренда страны по всему миру. В числе этих мероприятий особое место занимает шоу с участием карабахских скакунов на Виндзорском Королевском конном шоу.

На проводимом в этом году Виндзорском королевском конном шоу нашу страну в очередной раз представляли кавалерийский отряд и танцевальный ансамбль Государственной пограничной службы, которым вновь удалось поразить зрителей своими выступлениями. Выступления наших представителей в национальных костюмах завоевали симпатии многочисленной аудитории.

Для этого мероприятия, которое в текущем году отмечает свое 80-летие, наша делегация подготовила специальную шоу-композицию. Основу этой композиции, отражающей богатое культурное наследие азербайджанского народа, составили уже хорошо знакомые виндзорской публике, завоевавшие здесь армию поклонников, отличающиеся особой красотой карабахские скакуны, а также изящные азербайджанские танцы и азербайджанская национальная музыка.

Шоу-композиция, состоящая из неповторимых народных мелодий в исполнении на свирели (tütək), зурне, балабане и других национальных музыкальных инструментах, зажигательных танцев танцевального ансамбля "Sərhədçi" (Пограничник), мастерство кавалерийского отряда Государственной пограничной службы на карабахских скакунах буквально заворожили зрителей. Во время представления, которое длилось по 15 минут каждый день в намеченные даты, особое внимание привлекали развевающиеся над головами наших всадников государственные флаги Азербайджанской Республики и Великобритании.

Режиссером-постановщиком шоу-композиции, организованной Федерацией конного спорта Азербайджана, является заслуженный журналист Ровшан Джахангиров, хореографом - художественный руководитель танцевального ансамбля Государственной пограничной службы, заслуженный артист Фарид Ибрагимов, инструктор-постановщик отряда кавалеристов - Имран Ахмедлы.

14 мая с участием почетных гостей состоялся "День Азербайджана". На приеме, организованном в преддверии этих мероприятий, гостям были представлены образцы нашей национальной кухни, приготовленные из азербайджанских продуктов руководителем Mangal Steak House Zagulba Намигом Мамедовым и шеф-поваром Октаем Джафаровым. На приеме присутствовали принц Эдвард, герцог Эдинбургский, его супруга герцогиня Эдинбургская и другие члены королевской семьи, а также другие почетные гости.

Большой интерес в азербайджанском павильоне вызвали кадры, на которых запечатлены карабахские скакуны, фото с соревнований по национальной игре човган и сведения о них. В павильоне также были представлены 22 произведения ручной работы художника по декоративно-прикладному искусству Айгюн Нагиевой, а произведение "Карабахское чудо" преподнесено в дар принцу Эдварду.

В завершение приема состоялась встреча между принцем Эдвардом и делегацией Федерации конного спорта Азербайджана, принцу Эдварду были преподнесены специальные подарки.