Джейхун Байрамов и верховный представитель ЕС обсудили вопросы внешней политики

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом написал в Twitter представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде.

Было отмечено, что встреча состоялась в Брюсселе.