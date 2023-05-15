https://news.day.az/politics/1564593.html Джейхун Байрамов и верховный представитель ЕС обсудили вопросы внешней политики
Джейхун Байрамов и верховный представитель ЕС обсудили вопросы внешней политики
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом написал в Twitter представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде.
Было отмечено, что встреча состоялась в Брюсселе.
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